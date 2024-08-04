У Маріуполі пожежа: може згоріти військова база окупантів

У тимчасово окупованому Маріуполі сталася потужна пожежа в районі Хладокомбінату, де знаходиться нова військова база російських окупантів. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, посилаючись на інформацію від «Маріуполь.Спротив».

📢 «Маріупольский Спротив повідомляє про не раптову пожежу на місці нової військової бази в районі Хладокомбінату…Поки без деталей. Але повірте, вони прекрасні», – зазначив він.

Андрющенко додав, що великий стовп чорного диму від пожежі спостерігає усе окуповане місто.

📢 «Детонації поки немає. Вибухів не було, але русня швидесенько виїжджає», – підкреслив радник.

👉 Раніше стало відомо, що в ніч проти 3 серпня українські спецслужби атакували склади з пальним в Ростовській та Бєлгородській областях на росії. Крім того, Сили оборони завдали удару по військовому аеродрому Морозовськ у Ростовській області, де сталася потужна детонація.