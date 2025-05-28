У Литві почнуть навчання з громадянського спротиву

Понад тридцять досвідчених педагогів у Литві завершили спеціалізовану підготовку з громадянського спротиву, надання першої медичної допомоги та реагування в надзвичайних ситуаціях. Тепер вони самі стануть тренерами і навчатимуть місцеве населення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

📢 «Ми створюємо Інструкторські сили – це дуже важливий крок для посилення стійкості суспільства. Завдяки ним ми об’єднуємо людей, які не лише самі готові діяти в екстремальних умовах, а й можуть передавати ці знання іншим. Саме поширення знань і залучення місцевих громад допомагає створити реальну мережу громадянського опору по всій Литві. Найближчим часом заплановані додаткові інструкторські курси, до яких долучаться військові, представники Союзу стрільців і мобілізаційні фахівці», — наголосив заступник міністра оборони Томас Гудаускас.

☝️ За його словами, найближчим часом заплановано проведення додаткових курсів громадянського спротиву, до яких залучатимуть військових, представників Союзу стрільців та мобілізаційних експертів.

У межах програми учасники опановують як мирні, так і збройні методи спротиву, вчаться планувати евакуацію, збирати «тривожну валізу», розпізнавати дезінформацію, протистояти гібридним загрозам і надавати першу допомогу.

Першими тренінги розпочнуть учителі, які пройдуть навчання у червні у чотирьох містах — Вільнюсі, Каунасі, Шяуляї та Куршенай. Інші представники шкільного персоналу долучатимуться восени.

🗓️ Загалом до кінця 2025 року планується провести щонайменше 75 тренінгів у різних регіонах країни.

🛡️ Нагадаємо, Литва оголосила про виділення 1,1 мільярда євро на зміцнення кордонів із Білоруссю та росією. Реалізацію проєкту планують упродовж десяти років.

⚠️ Також країна нещодавно вийшла з міжнародної Конвенції про касетні боєприпаси, заявивши про потребу адаптувати політику безпеки до нових реалій.