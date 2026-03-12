У Львові передали до суду справу працівника ТЦК за побиття чоловіка

Працівник районного ТЦК на Львівщині постане перед судом після інциденту з побиттям чоловіка під час перевірки документів. Про завершення розслідування повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, в одному з районів Львова група працівників районного територіального центру комплектування (ТЦК) зупинила 56-річного місцевого жителя для перевірки документів. У ході спілкування між сторонами виник конфлікт, під час якого один із військовослужбовців застосував силу.

📢 «Під час перевірки документів в одному з районів Львова група працівників ТЦК зупинила 56-річного місцевого жителя. Виник конфлікт, й один із військовослужбовців застосував до чоловіка фізичну силу та завдав сильного удару», — йдеться в повідомленні.

Після інциденту працівники ТЦК утримували чоловіка за руки та примусово посадили його до службового автомобіля.

У ДБР зазначили, що військовослужбовець під час події не скористався портативним відеореєстратором, який був йому виданий для фіксації дій під час виконання службових обов’язків.

Згодом під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у потерпілого медики зафіксували перелом бугристості лівої плечової кістки. Таке ушкодження відноситься до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Правоохоронці обвинувачують військовослужбовця у перевищенні службових повноважень, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Йдеться про частину 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

☝️ Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

У ДБР повідомили, що досудове розслідування вже завершене, а обвинувальний акт направлено до суду.

📢 «Державне бюро розслідувань реагує на факти неправомірного застосування сили під час мобілізаційних заходів. Бюро приділяє особливу увагу випадкам, коли замість передбачених законом процедур посадовці використовують фізичний тиск, залякування чи примушування», — наголосили у відомстві.

👉 Раніше повідомлялося, що 8 лютого на Дніпропетровщині працівники ТЦК побили до смерті чоловіка, після чого поліція затримала військових.

Крім того, у січні співробітники ДБР затримали військовослужбовця зі складу взводу охорони одного з районних ТЦК та СП на Івано-Франківщині. За даними слідства, він разом із представниками керівництва установи застосовував фізичне насильство та принижував людей, які підлягали мобілізації.