ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

У Львові передали до суду справу працівника ТЦК за побиття чоловіка

Денис Молотов
У Львові передали до суду справу працівника ТЦК за побиття чоловіка
Фото: Державне бюро розслідувань України / 12.03.2026

Працівник районного ТЦК на Львівщині постане перед судом після інциденту з побиттям чоловіка під час перевірки документів. Про завершення розслідування повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, в одному з районів Львова група працівників районного територіального центру комплектування (ТЦК) зупинила 56-річного місцевого жителя для перевірки документів. У ході спілкування між сторонами виник конфлікт, під час якого один із військовослужбовців застосував силу.

📢 «Під час перевірки документів в одному з районів Львова група працівників ТЦК зупинила 56-річного місцевого жителя. Виник конфлікт, й один із військовослужбовців застосував до чоловіка фізичну силу та завдав сильного удару», — йдеться в повідомленні.

У Львові передали до суду справу працівника ТЦК за побиття чоловіка 02
Фото: Державне бюро розслідувань України / 12.03.2026

Після інциденту працівники ТЦК утримували чоловіка за руки та примусово посадили його до службового автомобіля.

У ДБР зазначили, що військовослужбовець під час події не скористався портативним відеореєстратором, який був йому виданий для фіксації дій під час виконання службових обов’язків.

Згодом під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у потерпілого медики зафіксували перелом бугристості лівої плечової кістки. Таке ушкодження відноситься до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Правоохоронці обвинувачують військовослужбовця у перевищенні службових повноважень, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Йдеться про частину 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

У Львові передали до суду справу працівника ТЦК за побиття чоловіка 01
Фото: Державне бюро розслідувань України / 12.03.2026
☝️ Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

У ДБР повідомили, що досудове розслідування вже завершене, а обвинувальний акт направлено до суду.

📢 «Державне бюро розслідувань реагує на факти неправомірного застосування сили під час мобілізаційних заходів. Бюро приділяє особливу увагу випадкам, коли замість передбачених законом процедур посадовці використовують фізичний тиск, залякування чи примушування», — наголосили у відомстві.

👉 Раніше повідомлялося, що 8 лютого на Дніпропетровщині працівники ТЦК побили до смерті чоловіка, після чого поліція затримала військових.

Крім того, у січні співробітники ДБР затримали військовослужбовця зі складу взводу охорони одного з районних ТЦК та СП на Івано-Франківщині. За даними слідства, він разом із представниками керівництва установи застосовував фізичне насильство та принижував людей, які підлягали мобілізації.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Президент Ірану різко відреагував на ультиматум США

ПОЛІТИКА

Повідомлено про підозру екссудді з Луганщини, яка працює на окупантів

КРИМІНАЛ

На Сумщині безпілотник рф атакував поїзд Київ–Суми

ВІЙНА

Конгресмени закликали Трампа відновити санкції проти росії

ПОЛІТИКА

Бійці СБУ в Донецькій та Луганській областях знищують ворожі цілі

ЛУГАНЩИНА

США витратили $6 млрд за тиждень війни проти Ірану — ЗМІ

ПОЛІТИКА

Кувейт зменшив видобуток нафти на тлі атак Ірану

ВАЖЛИВО

На фронті за добу 9 березня сталось 130 боїв – Генштаб

ВІЙНА

Компенсація за зруйноване житло: Луганщина просить дозволити дистанційне обстеження

ЛУГАНЩИНА

З російського полону звільнили 300 військових і двох цивільних

ВАЖЛИВО

YouTube заблокував відео “Української правди” про Єрмака

ПОЛІТИКА

Кабмін готує заходи для стабілізації ринку пального

ВАЖЛИВО

Сватівська та Броварська громади підписали меморандум про співпрацю

ЛУГАНЩИНА

Красноріченська громада виділила 160 тис. грн допомоги військовим

ЛУГАНЩИНА

Що таке фашизм: історія ідеології, її ознаки та сучасні політичні суперечки

ЕКСКЛЮЗИВ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип