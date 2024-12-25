Середа, 25 Грудня, 2024
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У Києві знову затримано екскерівника Одеського ТЦК

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві знову затримано екскерівника Одеського ТЦК

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели затримання у столиці колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомили у пресслужбі відомства в середу, 25 грудня.

За інформацією ДБР, затриманий лише сьогодні вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави. Хоча ім’я підозрюваного офіційно не названо, опис збігається з даними про ексначальника Одеського ТЦК Євгена Борисова. Саме за нього раніше була внесена застава у розмірі 39,364 мільйона гривень.

Як з’ясували слідчі ДБР, що після виходу з ізолятора, Борисов мав намір переховуватися від правосуддя та виїхати за межі країни.

📢 «Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 25 грудня. Йому повідомлено про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень», – зазначили у відомстві.

Резонансна справа Борисова почалася навесні 2023 року. Підозрюваний мав вийти з ізолятора ще у травні, але того ж дня йому було висунуто нову підозру. Вона тоді й відтермінувала його звільнення.

☝️ Нагадаємо, що 28 травня 2024 року на виході із СІЗО співробітники ДБР повторно затримали Борисова. Тоді правоохоронці отримали інформацію, що після сплати застави у 12 мільйонів гривень фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та ховатися від слідства, зокрема виїхати за кордон. Офіс генпрокурора повідомляв, що його судитимуть також за незаконне збагачення у понад 142 млн грн.

Раніше працівники ДБР викрили службовця Приморського районного ТЦК та СП в Одесі, який організував масштабну схему заробітку, пропонуючи чоловікам можливість уникнути мобілізації за фінансову винагороду.

📌 Також раніше повідомлялось, що правоохоронці поінформували про викриття злочинної корупційної схеми, до якої причетні співробітники Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як стало відомо, на блокпостах області вони зупиняли чоловіків, фіксували їхні персональні дані та погрожували, що ті будуть доставлені до ТЦК для мобілізації.

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