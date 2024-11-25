Понеділок, 25 Листопада, 2024
-1.8 C
Kyiv
КРИМІНАЛСУСПІЛЬСТВО

Працівники ТЦК вимагали гроші на блокпостах в Одеській області

Денис Молотов
Денис Молотов
Працівники ТЦК вимагали гроші на блокпостах в Одеській області

Правоохоронці повідомили про викриття злочинної корупційної схеми, до якої причетні співробітники Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як стало відомо, на блокпостах області вони зупиняли чоловіків, фіксували їхні персональні дані та погрожували, що ті будуть доставлені до ТЦК для мобілізації. Про це в понеділок, 25 листопада, повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, фігуранти за $4500 пропонували чоловікам звільнення від доставлення до Центру комплектування та обіцяли допомогу з оформленням відстрочки. У разі відмови погрожували оголошенням у розшук.

Затримання посередника та стрілянина під час обшуку

Одного з посередників затримали 21 листопада, коли він отримував гроші. Йому висунуто підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою.

Під час обшуку в помешканні іншого фігуранта справи, той застосував табельну зброю, погрожуючи працівникам ДБР. Підозрюваного було затримано. Йому інкримінують замах на вбивство правоохоронців, за що може бути призначено довічне ув’язнення.

Інші випадки корупції у ТЦК

Раніше на Волині викрили схему хабарництва, пов’язану з військовим обліком. Начальник одного з відділень районних ТЦК та СП разом зі спільником вимагали та отримали 6 тисяч доларів за оновлення облікових даних і видачу документів двом військовозобов’язаним чоловікам.

Також працівники ДБР повідомили про підозру начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

☝️Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Тимчасова спеціальна слідча комісія (ТСК) Верховної Ради рекомендує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Пропонується створити з їхніх працівників понад 10 повноцінних бригад та направити їхніх працівників до виконання бойових завдань.

Попередня стаття
Російські злочини проти журналістів в Україні: 762 випадки за майже три роки війни
Наступна стаття
Троє чоловіків намагались втекти з України через крижану Тису
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Троє чоловіків намагались втекти з України через крижану Тису

СУСПІЛЬСТВО

КНДР розширює завод із виробництва ракет, що використовує рф проти України – Reuters

ПОДІЇ

Маніпуляція: Олена Зеленська відмінила виступ в Люблянському університеті через протести студентів

СТОПФЕЙК

Кількість постраждалих в Одесі внаслідок ракетного удару зросла до 11

ВІЙНА

Російські злочини проти журналістів в Україні: 762 випадки за майже три роки війни

ВІЙНА

G7 на зустрічі голів МЗС в Італії обговорить війну рф проти України: очікують Сибігу

ПОДІЇ

Кіпр вирішив приєднатись до НАТО: деталі переговорів з Вашингтоном

ПОЛІТИКА

Захід знову обговорює можливість відправки військ в Україну через ескалацію війни – Le Monde

ПОДІЇ

Росія завдала ракетного удару по центру Одеси: є постраждалі

ВІЙНА

Унаслідок атаки по центру Харкова постраждали 19 людей

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ