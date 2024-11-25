Працівники ТЦК вимагали гроші на блокпостах в Одеській області

Правоохоронці повідомили про викриття злочинної корупційної схеми, до якої причетні співробітники Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як стало відомо, на блокпостах області вони зупиняли чоловіків, фіксували їхні персональні дані та погрожували, що ті будуть доставлені до ТЦК для мобілізації. Про це в понеділок, 25 листопада, повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, фігуранти за $4500 пропонували чоловікам звільнення від доставлення до Центру комплектування та обіцяли допомогу з оформленням відстрочки. У разі відмови погрожували оголошенням у розшук.

Затримання посередника та стрілянина під час обшуку

Одного з посередників затримали 21 листопада, коли він отримував гроші. Йому висунуто підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою.

Під час обшуку в помешканні іншого фігуранта справи, той застосував табельну зброю, погрожуючи працівникам ДБР. Підозрюваного було затримано. Йому інкримінують замах на вбивство правоохоронців, за що може бути призначено довічне ув’язнення.

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Інші випадки корупції у ТЦК

Раніше на Волині викрили схему хабарництва, пов’язану з військовим обліком. Начальник одного з відділень районних ТЦК та СП разом зі спільником вимагали та отримали 6 тисяч доларів за оновлення облікових даних і видачу документів двом військовозобов’язаним чоловікам.

Також працівники ДБР повідомили про підозру начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

☝️Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Тимчасова спеціальна слідча комісія (ТСК) Верховної Ради рекомендує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Пропонується створити з їхніх працівників понад 10 повноцінних бригад та направити їхніх працівників до виконання бойових завдань.