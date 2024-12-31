Ракетна атака російських окупантів: ППО знищили «Кинджал» і п’ять Х-69

У ніч на вівторок російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну, використавши десятки ракет та ударних дронів. Значну частину цілей було знищено силами протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у своєму зведенні 31 грудня.

Загалом під час повітряного нападу агресор застосував 61 засіб ураження:

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з території Воронезької області; 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 Кинджал, випущену з винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської області; 6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації над Бєлгородською областю; 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з повітряного простору тієї ж Тульської області; 40 ударних дронів типу «Shahed» та інших безпілотників-імітаторів, які запускали з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ та Міллерово.



Робота української ППО

Підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи та системи радіоелектронної боротьби збили:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 Кинджал; 5 керованих авіаційних ракет Х-69; 16 ударних дронів типу «Shahed».

Ще 24 безпілотники інших типів втрачено локаційно без негативних наслідків.



Наслідки обстрілів

За даними військових, унаслідок атаки було зафіксовано влучання балістичних ракет у Сумській та Київській областях. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Сьогодні вночі також стало відомо про атаку дронів на нафтобазу у Смоленській області рф, що призвела до масштабної пожежі. Водночас у москві заявили, що російська ППО нібито знищила 68 безпілотників над територією рф та тимчасово окупованого Криму.

☝️ Також нагадаємо, що бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) вперше у військовій історії використали ударний морський дрон Magura V5, оснащений ракетним озброєнням, для знищення повітряної цілі.