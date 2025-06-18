У Києві після ракетного удару виявили ще загиблих – вже 26 жертв

У Києві триває ліквідація наслідків однієї з наймасштабніших атак з боку росії. Станом на 18 червня кількість загиблих у столиці зросла до 26 людей, а 134 людини отримали поранення. Найбільше втрат зафіксовано в Солом’янському районі, де в результаті прямого влучення ракети було частково зруйновано дев’ятиповерховий житловий будинок та виявлено під завалами вже 21 тіло. На місці трагедії тривають пошукові роботи.

📢 «У Солом’янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло ще одного загиблого чоловіка. Загалом за цією адресою виявлено тіла 17 загиблих», — повідомляла поточну інформацію пресслужба ДСНС у середу, 18 червня.

☝️ Рятувальні роботи не припиняються від моменту удару. Голова КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що ніч пройшла у безперервному розборі завалів:

📢 «На жаль, найгірші прогнози справджуються. Декого з тих киян, які після атаки перестали виходити на зв’язок, знайшли мертвими. Станом на восьму ранку внаслідок прямого влучення загинули 17 людей».

Пізніше рятувальники повідомили про подальше зростання кількості жертв:

09:15, 18.06.2025 ❗️Загалом у столиці внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 23 людини, ще 134 постраждали. Раніше у ДСНС повідомили, що кількість загиблих у Києві через удар рф 17 червня зросла до 21.

❗️Загалом у столиці внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 23 людини, ще 134 постраждали. Раніше у ДСНС повідомили, що кількість загиблих у Києві через удар рф 17 червня зросла до 21. 10:38, 18.06.2025 ❗️ До 19 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом’янському районі – з-під завалів деблокували ще одне тіло.

До 19 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом’янському районі – з-під завалів деблокували ще одне тіло. 13:19, 18.06.2025❗️До 21 людини зросла кількість загиблих у Солом’янському районі Києва. Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої російською ракетою 9-поверхівки ще одне тіло. Роботи на місці удару тривають. Таким чином, загалом внаслідок російської атаки по Києву в ніч на 17 червня загинули 26 людей, ще 134 постраждали.

ДСНС підтвердила, що загалом у Києві в результаті удару загинуло 26 людей, поранення отримали 134 мешканці столиці.

⚠️ Рятувальники працюють другу добу без зупинок — ведеться розбір зруйнованих конструкцій і пошук людей, які можуть залишатися під завалами.

📢 «Наразі головна мета — знайти всіх зниклих безвісти. Роботи тривають із залученням спеціалізованої техніки та кінологів», — зазначили у ДСНС.

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☝️Нагадаємо, в ніч на 17 червня росія завдала масованого ракетного удару по столиці України. Ударом було знищено цілий під’їзд багатоповерхового будинку в Солом’янському районі. Також відомо про жертви в Дарницькому районі, де внаслідок влучання дрона постраждала ще одна багатоповерхівка.