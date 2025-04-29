Вівторок, 29 Квітня, 2025
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У кремлі заявили, що готові вести переговори із Зеленським

Денис Молотов
Денис Молотов
У кремлі заявили, що готові вести переговори із Зеленським

У кремлі заявили, що для росії ключовим є запуск переговорного процесу з Україною, тоді як питання, пов’язані з легітимністю шостого президента України Володимира Зеленського, мають другорядний характер. Таку позицію озвучив речник президента рф дмитро пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ у вівторок, 29 квітня.

📢 «Справді, питання юридичного характеру, пов’язані з “легітимністю”, є, але в даному випадку інтереси виходу на процес мирного врегулювання понад усе, і первинно – розпочати цей переговорний процес», — заявив представник кремля, відповідаючи на запитання, з ким росія може вести переговори, якщо, на думку москви, чинний президент України нібито «нелегітимний».

☝️ За словами Пєскова, всі інші питання є «вторинними», а основним пріоритетом названо саме переговори з Україною.

Раніше російський диктатор володимир путін публічно заявив про начебто готовність до мирних переговорів, проте з українською стороною — без участі Зеленського, якого він звинувачує у втраті легітимності.

У відповідь на це в МЗС України заявили, що поширення таких тез — це спроба ввести в оману міжнародних партнерів Києва. Українські дипломати підкреслили, що росія свідомо просуває дезінформацію, щоб підірвати міжнародну підтримку законної української влади.

Шостий президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, підкреслював, що вибори в Україні обов’язково відбудуться. Але лише після завершення війни та досягнення справедливого миру.

☝️ Також раніше стало відомо, що НАТО продовжує проводити великі військові навчання поблизу кордонів росії. Альянс, начебто, відпрацьовує сценарії наступальних дій, включаючи можливе захоплення Калінінграда та області. Про це в понеділок, 28 квітня, повідомив помічник російського диктатора путіна микола патрушев.

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