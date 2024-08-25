У Краматорську завершено рятувальні роботи: знайшли тіло журналіста

У Краматорську під завалами зруйнованого росіянами готелю «Сапфір» виявили тіло чоловіка. Про це повідомив Олександр Гончаренко, начальник Краматорської міської військової адміністрації в неділю, 25 серпня.

📢 «Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого…», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Донецька обласна прокуратура уточнила, що загиблий був громадянином Великої Британії.

📢 «В результаті пошуково-рятувальних робіт під завалами частково зруйнованого готелю рятувальникам вдалося виявити тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок цього обстрілу одна людина загинула, а ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня важкості», — зазначили в ДСНС.

Рятувальниками було розібрано понад 115 тонн зруйнованих конструкцій будівлі, які залишилися після російського удару.

👉 Нагадаємо, увечері 24 серпня росія завдала удару ракетою «Іскандер-М» по двоповерховому готелю «Сапфір» у Краматорську.

📌 На наступний день агентство Reuters повідомило, що серед постраждалих були їхні журналісти, один із яких залишався під завалами.

📌 Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін також зазначив, що постраждалі — це журналісти агентства Reuters, серед яких громадяни України, США, Латвії та Німеччини.

📌 Під завалами опинився журналіст з Великої Британії. Внаслідок атаки було поранено шість людей. Зокрема, на території зруйнованого готелю постраждали чотири журналісти іноземного медіа — чоловіки віком 38, 40, 41 та 46 років.

📌 Також травмувалися дві місцеві жительки 32 та 34 років, які на момент удару перебували у своїх домівках.