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Ракетний удар по Краматорську: постраждали журналісти агенції Reuters

Денис Молотов
Денис Молотов
Ракетний удар по Краматорську: постраждали журналісти агенції Reuters

Українські та іноземні журналісти, які стали жертвами російського ракетного удару по готелю в Краматорську, є працівниками агенції Reuters. Кількість поранених у Краматорську зросла до 4. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті видання в неділю, 25 серпня.

В повідомленні зазначено, що удар було завдано по готелю Sapphire, де зупинилися співробітники агентства. На момент атаки у будівлі перебувало шість членів команди. Пошуки одного з журналістів тривають.

📢 «Один із наших колег зник безвісти, ще двох було доставлено до лікарні для лікування. Ще трьох колег було знайдено. Ми терміново шукаємо додаткову інформацію, працюємо з владою у Краматорську та підтримуємо наших колег та їхні родини. Ми надамо оновлену інформацію, коли ми матимемо більше інформації», – йдеться у заяві агенції Reuters.

25 серпня російські війська завдали ракетного удару по готелю в Краматорську, Донецька область. Внаслідок цього поранення отримали два журналісти, а одну людину шукають під завалами.

Голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що серед постраждалих є журналісти з України, Великобританії та США.

📢 «Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.Нагадаю, вчора вночі росіяни ударили Іскандером по готелю в Краматорську. Крім того, вже сьогодні зранку росіяни вбили 1 людину в Українську Селидівської громади і поранили 1 людину в Лозовому Лиманської громади», – повідомили в Донецькій ОВА.

👉 Нагадаємо, 4 червня литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йонушас вирішив вирушити на фронт в Україну як медик-доброволець після загибелі парамедика “Госпітальєрів” Ірини “Чеки” Цибух.

📌 Також раніше було повідомлено, що у Сумах внаслідок ракетного удару, здійсненого російськими військами, у лікарні помер один із постраждалих. Кількість поранених зросла до восьми людей, повідомили у пресслужбі обласної прокуратури в неділю, 25 серпня.

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