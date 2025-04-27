У Костянтинівці внаслідок обстрілу загинули троє людей

У Костянтинівці внаслідок нового обстрілу з боку російських військ 27 квітня загинули троє мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у неділю, 27 квітня.

📢 «Нові жертви у Костянтинівці: троє загиблих, четверо поранених», – написав Філашкін.

Він нагадав, що цього ж ранку російські війська вже завдали удару по місту, скинувши дві керовані авіабомби (КАБ) на приватний сектор. Тоді загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.

Унаслідок ранкового авіаудару пошкоджено 28 приватних житлових будинків, дві багатоповерхівки, дві адміністративні будівлі, шість складів, лінію електропередачі, а також кілька транспортних засобів, серед яких легковик, мікроавтобус і три вантажівки.

📢 «Росіяни щодня завдають смертельних ударів по Костянтинівці та іншим прифронтовим містам. Залишатися там означає перетворитися на мішень для ворога. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – закликав Філашкін.

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☝️ Нагадаємо, внаслідок обстрілів на Донеччині 27 квітня загинули троє цивільних мешканців, ще семеро людей зазнали поранень.

📌 Також відомо, що на тому тижні внаслідок російського обстрілу у Костянтинівці загинули двоє людей, ще одна людина в той день отримала поранення.