У Конгресі США назвали путіна воєнним злочинцем

У Палаті представників США подали двопартійну резолюцію, яка різко засуджує викрадення українських дітей з боку російської федерації. Її авторами стали конгресмени Грегорі Мікс (демократ) та Майкл Маккол (республіканець). Про це йдеться в офіційному повідомленні Комітету з питань закордонних справ Палати представників США.

🔻 Документ чітко вказує на викрадення і насильницьке переміщення українських дітей як елемент системної політики москви, що має ознаки воєнного злочину. У резолюції наголошується: повернення усіх дітей має відбутися до укладення будь-якої мирної угоди.

📢 «путін є воєнним злочинцем, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали й незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Ці злочини не є поодинокими випадками, вони є прямим наслідком війни, яку путін розв’язав за власним вибором», — заявив Мікс.

☝️ Маккол уточнив, що, за офіційними оцінками, росія примусово вивезла щонайменше 19 500 українських дітей. Однак, інші джерела називають число в понад 200 тисяч.

📢 «Цих дітей позбавили національної ідентичності, всиновили до російських сімей, вони піддаються ідеологічному впливу кремля», — підкреслив конгресмен.

📝 Аналогічну резолюцію до Сенату подали сенатори Чак Грасслі (республіканець) та Емі Клобучар (демократ).

💬 Нагадаємо, що нещодавно Комітет з асигнувань Палати представників США затвердив оборонний бюджет на 2026 рік, який не передбачає додаткових 300 мільйонів доларів на допомогу Україні.

Також раніше повідомлялось, диктатор на росії путін заявив, що готовий до переговорів із шостим президентом України Володимиром Зеленським. Аже ж знову поставив під сумнів його легітимність.