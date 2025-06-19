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путін допустив зустріч із Зеленським за певних умов

Денис Молотов
Денис Молотов
путін допустив зустріч із Зеленським за певних умов

Диктатор на росії володимир путін заявив, що готовий до переговорів із шостим президентом України Володимиром Зеленським, однак поставив під сумнів його легітимність. Про це він повідомив під час пресконференції з представниками іноземних ЗМІ у середу, 18 червня, повідомляють Телеграм-канали та медіа.

📢 «Я готовий зустрітися із Зеленським. Питання в тому, хто підписуватиме документи? Документи мають бути підписані легітимною владою України, інакше вони не матимуть жодної сили», – заявив путін.

Водночас він визнав, що принципових заперечень щодо участі Зеленського в переговорах не має, якщо на це буде відповідне рішення від української сторони.

📢 «Але з юридичної точки зору, термін його легітимності, згідно з Конституцією України, завершився», – наголосив глава кремля.

☝️ путін також підкреслив, що особисту зустріч із Зеленським вважає можливою лише на фінальному етапі переговорного процесу — «щоб поставити крапку».

📢 «Якщо перша особа України нелегітимна, то вся система влади там стає нелегітимною», — додав він, ставлячи під сумнів легітимність українських інститутів загалом.

За його словами, російська сторона вже має контакт з українськими представниками і може відновити переговори після 22 червня. Диктатор путін стверджує, що така комунікація триває на рівні переговорних груп, які «готові до зустрічей».

Крім того, очільник рф повторив риторику про бажання завершити війну дипломатичним шляхом.

📢 «росія зацікавлена у якнайшвидшому завершенні конфлікту, бажано — дипломатичним шляхом», — зазначив він.

☝️ Варто нагадати, що раніше, на початку червня, путін робив кардинально протилежну заяву. Тоді він назвав українську владу «терористичною організацією» і стверджував, що не бачить можливості для зустрічі з її представниками.

📌 Також раніше президент США Дональд Трамп знову заблокував ініціативу щодо посилення санкцій проти росії, а лідери країн-учасниць «Великої сімки» не змогли його переконати.

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