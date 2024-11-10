У кліматичній конференції ООН візьмуть учать представники Талібану

Представники Талібану вперше візьмуть участь у кліматичній конференції Організації Об’єднаних Націй (ООН), що відбудеться наступного тижня. Про це 10 листопада повідомляє інформаційна агенція Reuters.

За словами прессекретаря Міністерства закордонних справ Ірану Абдула Кахара Балхі, делегація Національного агентства з охорони довкілля Афганістану вже прибула до Баку.

Як повідомляється, представників афганського агентства з охорони навколишнього середовища запросили до участі в конференції як спостерігачів на запрошення Азербайджану.

Однак, оскільки ООН не визнає талібський радикально-ісламістський уряд як легітимний, їхня участь в офіційних обговореннях із країнами-членами ООН є обмеженою.

Афганістан належить до країн, які найбільше страждають від змін клімату. Лише цього року повені призвели до загибелі сотень осіб. Країна, економіка якої сильно залежить від сільського господарства, зазнала однієї з найбільш затяжних посух за останні десятиліття, що спричинило нестачу продовольства у багатьох регіонах.

☝️ Нагадаємо, що таліби взяли під контроль всю територію Афганістану в серпні 2021 року. Тоді терористи коли бою захопили столицю країни Кабул. Західні країни досі не визнають уряд Талібану як легітимний. У 2003 році Рада Безпеки ООН внесла «Талібан» до списку терористичних організацій.

👉 Крім того, на початку 2024 року Китай встановив офіційні дипломатичні відносини з терористичним рухом «Талібан», який наразі керує Афганістаном.

📌 Також раніше було повідомлено, що Парламент Естонії визнав російський режим терористичним, а також закликав до посилення тиску санкцій на рф і підтримки України.