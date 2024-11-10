Неділя, 10 Листопада, 2024
3.8 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИПОЛІТИКАУ кліматичній конференції ООН візьмуть учать представники Талібану
ПОЛІТИКА

У кліматичній конференції ООН візьмуть учать представники Талібану

Денис Молотов
Денис Молотов
У кліматичній конференції ООН візьмуть учать представники Талібану

Представники Талібану вперше візьмуть участь у кліматичній конференції Організації Об’єднаних Націй (ООН), що відбудеться наступного тижня. Про це 10 листопада повідомляє інформаційна агенція Reuters.

За словами прессекретаря Міністерства закордонних справ Ірану Абдула Кахара Балхі, делегація Національного агентства з охорони довкілля Афганістану вже прибула до Баку.

Як повідомляється, представників афганського агентства з охорони навколишнього середовища запросили до участі в конференції як спостерігачів на запрошення Азербайджану.

Однак, оскільки ООН не визнає талібський радикально-ісламістський уряд як легітимний, їхня участь в офіційних обговореннях із країнами-членами ООН є обмеженою.

Афганістан належить до країн, які найбільше страждають від змін клімату. Лише цього року повені призвели до загибелі сотень осіб. Країна, економіка якої сильно залежить від сільського господарства, зазнала однієї з найбільш затяжних посух за останні десятиліття, що спричинило нестачу продовольства у багатьох регіонах.

☝️ Нагадаємо, що таліби взяли під контроль всю територію Афганістану в серпні 2021 року. Тоді терористи коли бою захопили столицю країни Кабул. Західні країни досі не визнають уряд Талібану як легітимний. У 2003 році Рада Безпеки ООН внесла «Талібан» до списку терористичних організацій.

👉 Крім того, на початку 2024 року Китай встановив офіційні дипломатичні відносини з терористичним рухом «Талібан», який наразі керує Афганістаном.

📌 Також раніше було повідомлено, що Парламент Естонії визнав російський режим терористичним, а також закликав до посилення тиску санкцій на рф і підтримки України.

Попередня стаття
Партію далекобійних ракет SCALP Франція передає до України
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На фронті відбулося 154 боєзіткнень: ворог інтенсивно атакує на двох напрямках – Генштаб

ПОДІЇ

Зеленський: триває робота з американськими партнерами над посиленням українського ППО

ПОДІЇ

Засуджено до 9 років ув’язнення голову окупаційної «банківської установи» на Луганщині

КРИМІНАЛ

Триває евакуація із прифронтових населених пунктів на Куп’янщині

ВІЙНА

Генштаб: з початку доби на фронті відбулося більше сотні бойових зіткнень

ПОДІЇ

На Полтавщині було зафіксовано землетрус

ПОДІЇ

Харківська область під російською атакою: серед постраждалих – діти

ВІЙНА

Партію далекобійних ракет SCALP Франція передає до України

ПОЛІТИКА

Удар по складах у Брянській області на росії підтвердили у Генштабі

ВАЖЛИВО

Рекордну кількість БпЛА випустила росія по Україні

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ