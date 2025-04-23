У Херсоні знищено один із головних енергетичних об’єктів

Внаслідок тривалого обстрілу російські війська знищили один із головних енергетичних об’єктів у Херсоні. Про це у середу, 23 квітня, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін. За його словами, російські війська понад добу масовано обстрілювали ключове енергетичне підприємство, порушивши попередні домовленості.

📢 «Наші військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт», – зазначив він.

Прокудін назвав ці дії «цинічними» і заявив, що агресор цілеспрямовано завдавав ударів по критичній інфраструктурі.

Наразі енергетики працюють над стабілізацією ситуації, застосовуючи всі можливі засоби для відновлення систем. Однак у місті можливі аварійні відключення електропостачання.

📢 «Прошу громадян максимально ощадливо користуватись електроенергією», — закликав очільник ОВА.

📌 У ніч проти середи по Україні було випущено понад 130 безпілотників різних типів. Попри ефективну роботу сил ППО, внаслідок масованої атаки постраждали щонайменше шість областей.

📌 Зокрема, в місті Марганець Дніпропетровської області ворожий дрон атакував автобус, внаслідок чого загинули дев’ять людей, а ще понад 30 людей дістали поранення.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 21 квітня Одеса зазнала нової ракетної атаки з боку російської федерації. В результаті чергового ворожого удару було пошкоджено щонайменше 24 житлові будинки, а також три об’єкти освітньої інфраструктури. Раніше повідомлялося, що одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок. Також за кілька годин до цього над містом було зафіксовано активність ворожих безпілотників.