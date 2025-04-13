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У Херсоні від російського дрона загинув волонтер

Денис Молотов
Денис Молотов
У Херсоні від російського дрона загинув волонтер

Внаслідок чергової російської атаки дронами на Херсон загинув 27-річний волонтер фонду «Справжні» Олег Сальник. Про трагедію, що сталася у суботу, 12 квітня, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

📢 «Щиро співчуваю рідним і близьким Олега Сальника – волонтера фонду Справжні, який загинув сьогодні внаслідок атаки російського дрона. Йому було лише 27. Це велика втрата для всієї нашої спільноти», – написав Прокудін.

Загибель волонтера Олега Сальника також підтвердила громадська організація «Справжні» на своїй сторінці в Instagram.

📢 «Фонд Справжні із болем повідомляє про втрату нашого колеги, друга та волонтера Сальника Олега, який загинув в результаті ворожої атаки дрона у вихідний день. Олег був не лише волонтером, а людиною з великим серцем. Він допомагав евакуювати людей, брав участь у ліквідації наслідків обстрілів і завжди був готовий прийти на допомогу», – розповіли колеги.

Унаслідок цієї ж атаки поранень зазнали ще двоє людей. Один із постраждалих — співзасновник фонду Олег Дегусаров.

📌 Нагадаємо, що лише напередодні, внаслідок обстрілу артилерією, у Херсоні постраждали четверо людей.

Раніше, 19 березня, під час ще одного російського удару загинув волонтер Олександр Івахненко, який також допомагав мирним мешканцям у зоні бойових дій.

 

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