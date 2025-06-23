Понеділок, 23 Червня, 2025
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«У яблучко!» — Трамп про удари по підземних об’єктах Ірану

Денис Молотов
Денис Молотов
«У яблучко!» — Трамп про удари по підземних об'єктах Ірану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що США завдали масштабної шкоди ядерній інфраструктурі Ірану під час нещодавньої військової операції. Трамп наполягає, що в рамках потужної атаки США та союзники знищили всі ядерні об’єкти в Ірані. Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

📢 «Монументальної шкоди було завдано всім ядерним об’єктам в Ірані, як показують супутникові знімки. Знищення — точний термін», — написав Трамп, коментуючи результати ударів.

🌐 За його словами, удари США завдали критичних руйнувань навіть у тих зонах, які були глибоко заглиблені в скельні породи:

📢 «Показана біла конструкція глибоко врізана в скелю, навіть її дах знаходиться значно нижче рівня землі, і повністю захищена від полум’я. Найбільшої шкоди було завдано набагато нижче рівня землі. У яблучко!» — наголосив президент.

☢️ Як відомо, з 13 червня триває операція Армії оборони Ізраїлю під назвою «Народ, як лев», спрямована на знищення іранських ядерних потужностей, пов’язаних зі збагаченням урану та розробкою ядерної зброї. Про це повідомляли Axios та The Times of Israel.

Після початкових атак Ізраїль звернувся до США із проханням знищити глибоко укріплені підземні цілі, які ізраїльські сили не могли вразити через відсутність необхідного озброєння.

🛩️ У ніч проти 22 червня американські ВПС завдали ударів по трьох ядерних об’єктах, включно з об’єктом у Фордо. Згодом Трамп записав відеозвернення, в якому заявив про повне знищення ядерних об’єктів Ірану.

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