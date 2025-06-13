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Іран атакує Ізраїль сотнею дронів після ударів по ядерних об’єктах

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран атакує Ізраїль сотнею дронів після ударів по ядерних об'єктах

Протягом останніх годин Іран випустив більш як 100 безпілотників (БпЛА) по території Ізраїлю у відповідь на масовані удари, завдані по ядерних об’єктах Тегерана. Про це повідомив бригадний генерал Армії оборони Ізраїлю Еффі Дефрін, інформує Times Of Israel.

Іран атакує Ізраїль сотнею дронів після ударів по ядерних об'єктах📢 «Армія оборони Ізраїлю наразі працює над тим, щоб збити ці безпілотники», – заявив представник військових.

📌 За його словами, дронам з Ірану знадобиться кілька годин, щоб дістатися ізраїльської території.

Ізраїль 13 червня розпочав масштабні авіаудари по Ірану, зосереджуючи удари на ядерних об’єктах, заводах із виробництва балістичних ракет та військових командувачах. Ця операція, як заявляє ізраїльське керівництво, є початком тривалої кампанії, спрямованої на запобігання створенню Тегераном атомної зброї.

Іранські ЗМІ та очевидці повідомляють про вибухи, зокрема на головному підприємстві країни зі збагачення урану в Натанзі.

📌 Паралельно Ізраїль оголосив надзвичайний стан, готуючись до можливих ракетних та безпілотних атак у відповідь.

Елітний корпус вартових ісламської революції Ірану повідомив про вбивство свого головного командира Хоссейна Саламі. Також держзМІ Ірану підтвердили атаку на штаб-квартиру цього підрозділу в Тегерані.

☝️ Після ударів Іран погрожує Ізраїлю та США «жорстокою відповіддю», попереджаючи про наслідки подальших дій. За словами Шекарчі, під час останніх атак було уражено цивільні об’єкти. Іранські військові наразі перебувають у стані повної бойової готовності.

Ізраїльська сторона підтвердила завдання п’яти хвиль ракетних ударів по об’єктах на території Ірану.

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