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Ізраїль продовжив удари по Ірану: знищено командування КВІР

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль продовжив удари по Ірану: знищено командування КВІР

У п’ятницю, 13 червня, Ізраїль відновив масштабну військову операцію проти Ірану, завдавши нових авіаударів по стратегічних об’єктах, зокрема по військовій інфраструктурі та ядерних підприємствах. Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

✈️ Основним об’єктом удару став військовий аеропорт Шахід Факурі в місті Тебриз (північний захід Ірану), де базуються винищувачі. У соцмережах поширюються відео, на яких видно густі клуби чорного диму над територією аеробази.

☢️ Ізраїль також атакував завод із виробництва ракет Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в місті Шираз та військовий склад у місті Боруджерд (провінція Лурестан).

⚠️ Крім того, було повторно атаковано завод зі збагачення урану в Натанзі, один із ключових ядерних об’єктів Ірану. Іранське телебачення підтвердило нові пошкодження на підприємстві.

💥 Тим часом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію командного складу ВПС КВІР, який перебував на підземній нараді. Серед загиблих:

– 📌 генерал Амір-Алі Хаджізаде, командувач ВПС КВІР;
– 📌 Тахер-Пур, керівник підрозділу безпілотників;
– 📌 Дауд Шихіан, командувач ППО.

🔻 За даними ЗМІ, загалом у результаті ударів загинуло щонайменше 20 високопоставлених іранських посадовців.

☝️ Водночас варто зазначити, що напередодні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше за два десятиліття офіційно звинуватило Іран у порушенні ядерних зобов’язань. Відповідну резолюцію підтримали 19 країн, зокрема США, Велика Британія та Франція. Проти висловилися росія, Китай та Буркіна-Фасо.

🌙 Нагадаємо, що сьогодні вночі Ізраїль завдав превентивних ударів по низці іранських ядерних об’єктів. Було знищено частину військового керівництва, вчених-ядерників і суттєво пошкоджено важливу ядерну інфраструктуру.

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