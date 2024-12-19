ТЦК та поліція під Києвом пустили газ в салон авто з людьми та підпалили

У мережі з’явилося відео, на якому в місті Вишгород Київської області зафіксовано резонансну ситуацію за участі осіб у військовій та поліцейській формі, схожих на представників територіального центру комплектування (ТЦК) та правоохоронців. Як видно на записі, вони намагалися змусити чоловіка залишити автомобіль, використовуючи газовий балончик та навіть спробували підпалити транспортний засіб. Газова суміш спалахнула.

На кадрах видно, як конфлікт між працівниками поліції, ТЦК і водієм загострюється через його відмову вийти з авто. Задля цього, через щілини у вікнах автомобіля, застосовували балончик з газом. Подальший розвиток подій викликав особливе обурення: було помічено спробу підпалу.

Позиція Міністерства оборони: офіційна заява

Міністерство оборони оперативно відреагувало на інцидент, засудивши подібну поведінку. За офіційною заявою відомства подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил та сектору безпеки.

📢 «Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України», – зазначили в відомстві.

Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації.

📢 «Всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України», – додали в Міноборони.

Національна поліція України також відреагувала на інцидент: офіційна заява

📢 «Поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді. У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини», – йдеться у заяві.

За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

Інцидент став черговим приводом для обговорення проблем мобілізаційного процесу в Україні.

☝️ Нагадаємо, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що порушення прав під час мобілізації все ще трапляються, хоча кількість випадків фізичного насильства зменшилася. За його словами, так звана “бусифікація” поступово відходить у минуле.