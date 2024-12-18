4000 скарг на дії ТЦК – уповноважений з прав людини

Цього року громадяни подали близько 4000 звернень щодо, як вони вважають, неправомірних дій працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП). Про це в інтерв’ю “Українській правді” заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що найбільше скарг надходить із Закарпаття. Тоді, як у деяких регіонах (наприклад, у Кропивницькому) їх кількість значно менша, а більшість звернень не підтверджується фактами.

📢 «Є випадки, коли за моїм поданням зібрали окреме засідання ВЛК, провели повний аналіз і зафіксували, що людина, яку до цього на ВЛК визнали “повністю здоровою”, має насправді хворобу. В результаті цього чоловіка мобілізували, але він пішов у ЗСУ виключно в тилове забезпечення, одразу знайшли частину, де йому запропонували конкретну посаду», – розповів Лубінець.

Раніше омбудсмен повідомив, що порушення прав під час мобілізації все ще мають місце, хоча кількість випадків фізичного насильства скоротилася. Так звана “бусифікація”, нібито, поступово відходить у минуле. Це сприяє більш цивілізованому підходу до роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК).

☝️ Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що У прикордонній річці Тиса було виявлено тіло чоловіка. Як повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ), про це українських прикордонників відділу “Тячів” Мукачівського загону поінформували румунські колеги. Потопельником виявився 39-річний мешканець Київської області. Зазначається, що тіло знаходилося у воді на відстані близько п’яти метрів від румунського берега. І