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ТЦК поскаржились на «нездорову частину суспільства Полтавщини»

Денис Молотов
Денис Молотов
ТЦК поскаржились на «нездорову частину суспільства Полтавщини»

У Полтавській області спалахнув черговий скандал, пов’язаний із мобілізацією. Представники обласного Територіального центру комплектування (ТЦК та СП) звинуватили частину місцевого населення у свідомому перешкоджанні роботі військових. Як наслідок — кільком мобілізованим чоловікам вдалось втекли з транспортного засобу, яким їх транспортували до навчального центру. Про це ТЦК Полтавщини повідомив 26 липня у своєму офіційному зверненні.

Інцидент, за версією ТЦК, трапився 25 липня о 20:00. За повідомленням центру, група людей у цивільному заблокувала автомобіль із мобілізованими чоловіками, які прямували на навчання. У результаті сутички автівку було пошкоджено, а деякі з мобілізованих чоловіків зникли у невідомому напрямку. Військові заявили, що через дії натовпу Збройні сили не доотримали підкріплення, а отже, хтось із військових на передовій, начебто, втратив можливість ротації.

📢 «Черговий привід російським пропагандистам дала нездорова частина суспільства Полтавщини. Внаслідок перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП Збройні сили недоотримали поповнення, відповідно хтось із військових на фронті втратив можливість перепочити», – заявили в ТЦК.

У повідомленні наголошується, що втручання цивільних людей у мобілізаційні процеси є кримінальним злочином. Відомство вже звернулося до Служби безпеки України (СБУ) з вимогою розслідувати дії натовпу, а також передало до Державного бюро розслідувань (ДБР) інформацію щодо чоловіків, яким вдалось втекти з автівки.

Також у ТЦК нагадали, що згідно з чинним законодавством, після отримання наказу про мобілізацію особа вже вважається військовослужбовцем. У разі втечі з транспорту чи самовільного залишення навчального центру під час підготовки на таких людей поширюється дія статті 407 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, самовільне залишення місця служби карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

📢 «Також наголошуємо, що після мобілізації (видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації) цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем. У разі залишення ним транспортного засобу на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання – до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця – стаття 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби) – від 5 до 10 років позбавлення волі», – зазначено в повідомленні.

☝️ Нагадаємо, останнім часом у різних регіонах України фіксують конфліктні ситуації, пов’язані з діями представників ТЦК. Так, у Києві один із мобілізованих загинув після побиття військовим. У Волинській області чоловік протидіяв за допомогою лопати співробітнику ТЦК, коли той намагався вручити повістку. Обидва випадки нині розслідують правоохоронні органи.

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