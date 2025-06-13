Цивільна авіація оминає повітряний простір Ізраїлю, Ірану, Іраку та Йорданії

У відповідь на масовані авіаудари Ізраїлю по об’єктах на території Ірану, провідні авіакомпанії почали екстрено змінювати маршрути або скасовувати рейси над регіоном. Про це 13 червня повідомляє Reuters, зазначаючи, що йдеться про безпекові заходи в умовах підвищеної напруги.

📢 «Аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві закрито до подальших вказівок», — повідомили ізраїльські джерела. Підрозділи протиповітряної оборони перебувають у стані повної бойової готовності на випадок можливих ударів у відповідь з боку Ірану.

El Al Airlines, національний перевізник Ізраїлю, офіційно оголосив про зупинку рейсів до, та з Ізраїлю. Тим часом кілька міжнародних авіакомпаній, серед яких Emirates, Lufthansa та Air India, змінили напрямки або повернули літаки після початку ударів.

🔄 Air India, яка зазвичай пролітає над Іраном у напрямку Європи та Північної Америки, повідомила про коригування кількох рейсів. Зокрема з Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго і Лондона. Деякі з них повернулися в пункти вильоту, аби уникнути ризиків.

🚫 Державні ЗМІ Іраку підтвердили повне закриття повітряного простору та зупинку авіасполучення в усіх аеропортах країни. Особливу увагу приділяють району на сході Іраку, де пролягає один із найбільш завантажених авіаційних коридорів світу, яким щодня користуються десятки рейсів між Європою та Перською затокою.

Йорданія, яка географічно розташована між Ізраїлем та Іраком, також ухвалила рішення про тимчасове закриття свого неба — цей крок став реакцією на розвиток ізраїльської кампанії проти іранських ядерних об’єктів.

☝️ Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав серію потужних повітряних ударів по території Ірану, в тому числі по ядерних підприємствах, об’єктах, пов’язаних із розробкою балістичних ракет, і командних центрах. У ЦАХАЛі заявили, що це лише початок тривалої військової операції, мета якої — не допустити створення Іраном ядерної зброї.