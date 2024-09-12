Ціни на пшеницю стрімко зросли на тлі російського зернового терору

Після повідомлення про влучення російської ракети в судно із зерном у Чорному морі, ф’ючерси (ціни) на пшеницю зросли на 2,2%. Про це повідомляє видання Bloomberg у четвер, 12 вересня.

Зокрема, ціни зросли на пшеницю й на Чиказькій біржі, досягнувши 5,9175 доларів за бушель. Це найвищий показник із липня 2024 року.

👉 Нагадаємо, що 12 вересня росія завдала удару по цивільному вантажному судну, яке перевозило пшеницю для Єгипту, коли судно залишило українські територіальні води.

📌 Раніше повідомлялося, що Україна значно збільшила обсяги експорту зерна у порівнянні з минулим роком. На цей час щомісяця експортується приблизно 7 мільйонів тонн.

📌 Також раніше було повідомлено, що ціни на нафту на світових ринках продовжують знижуватися на тлі занепокоєння інвесторів щодо майбутнього попиту на «чорне золото». Такі дані були зафіксовані під час торгів у вівторок, 3 вересня.