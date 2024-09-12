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ЕКОНОМІКА

Ціни на пшеницю стрімко зросли на тлі російського зернового терору

Денис Молотов
Денис Молотов
Ціни на пшеницю стрімко зросли на тлі російського зернового терору

Після повідомлення про влучення російської ракети в судно із зерном у Чорному морі, ф’ючерси (ціни) на пшеницю зросли на 2,2%. Про це повідомляє видання Bloomberg у четвер, 12 вересня.

Зокрема, ціни зросли на пшеницю й на Чиказькій біржі, досягнувши 5,9175 доларів за бушель. Це найвищий показник із липня 2024 року.

👉 Нагадаємо, що 12 вересня росія завдала удару по цивільному вантажному судну, яке перевозило пшеницю для Єгипту, коли судно залишило українські територіальні води.

📌 Раніше повідомлялося, що Україна значно збільшила обсяги експорту зерна у порівнянні з минулим роком. На цей час щомісяця експортується приблизно 7 мільйонів тонн.

📌 Також раніше було повідомлено, що ціни на нафту на світових ринках продовжують знижуватися на тлі занепокоєння інвесторів щодо майбутнього попиту на «чорне золото». Такі дані були зафіксовані під час торгів у вівторок, 3 вересня.

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