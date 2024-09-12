Атаковано росіянами корабель із зерном для Єгипту у Чорному морі

12 вересня шостий президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram та Facebook, що російські агресори атакували судно в Чорному морі, яке транспортувало зерно з України до Єгипту.

📢 «Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат», — зазначив він.

Зеленський нагадав про роль України як одного з основних глобальних постачальників продовольства.

📢 «Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу. Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни», – запевнив Зеленський.

Він також заявив, що Україна очікує реакції світової спільноти, оскільки пшениця та продовольча безпека не повинні ставати мішенями для ракетних ударів.

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👉 Нагадаємо, що у 2023 році Україна значно збільшила обсяги експорту зерна. Нині щомісяця експортується в середньому 7 мільйонів тонн, при цьому близько 85% цього обсягу проходить через Чорноморський зерновий коридор.

📌 Також раніше було повідомлено, що У результаті російської атаки дрона на Купʼянськ, що на Харківщині, постраждали двоє мирних жителів.