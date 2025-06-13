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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію вищого військового керівництва Ірану

Денис Молотов
Денис Молотов
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію вищого військового керівництва Ірану

У ніч проти п’ятниці Ізраїль провів масштабну операцію, під час якої було ліквідовано найвище воєнне командування Ірану, включаючи головних генералів. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 13 червня.

📢 «Протягом ночі понад 200 винищувачів ВПС, під точним керівництвом розвідувального відділу, атакували понад 100 цілей по всьому Ірану, включаючи сховки високопоставлених іранських військових лідерів», — йдеться у повідомленні ізраїльської армії.

Унаслідок ударів були знищені:

– начальник штабу збройних сил Ірану Мохаммед Хоссейн Багері;
– командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хоссейн Саламі;
– очільник надзвичайного командування Хатем аль-Анбія — Хатем-Галам Алі Рашид.

Раніше про загибель цих командирів повідомляли іранські джерела, однак іранське агентство IRNA спростувало інформацію про смерть Багері.

☝️ Нагадаємо, у ніч на 13 червня Ізраїль здійснив масштабні авіаудари по території Ірану. Ціллю стали ядерні та військові об’єкти у Тегерані, а також в інших містах країни. У результаті загинули десятки військових та вчених, причетних до ядерної програми.

ℹ️ Ізраїльська армія пояснила, що операція стала відповіддю на стрімке просування Ірану в напрямку створення ядерної зброї. За даними ЦАХАЛ, Тегеран уже має достатній обсяг збагаченого урану для виготовлення 15 атомних боєзарядів протягом кількох днів.

На тлі подій Іран виступив з прямими погрозами на адресу Ізраїлю та Сполучених Штатів.

📢 «Їм буде завдано сильного удару», — заявив речник збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі.

🔺 У відповідь Іран вже випустив понад 100 ударних безпілотників у бік Ізраїлю. На перетин кордону дронам знадобиться кілька годин, а ЦАХАЛ повідомив, що проводить операцію з їх перехоплення.

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