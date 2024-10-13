Три дні: Кабмін надав українцям термін для отримання повісток ТЦК

Військовозобов’язані, які отримали повістку поштою від працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), мають три дні для її отримання. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, і воно було оприлюднено на урядовому порталі.

📢 «Рекомендовані листи з позначкою “Порядок денний ТЦК” при доставленні за вказаною адресою вручаються особисто адресату (отримувачу). У разі відсутності адресата (отримувача) за вказаною на рекомендаційному листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (отримувача) за номером телефону та/або вкладає в абонентську поштову скриньку повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою “Порядок денний ТЦК”», — йдеться в офіційній постанові.

В документі зазначено, якщо ж військовозобов’язаний не забирає повістку протягом трьох днів, поштовий працівник робить позначку про відсутність адресата. Після цього, – повертає документ відправнику. За це передбачено накладення штрафу щодо «порушника».

📌 24 вересня Кабмін затвердив проєкт, згідно з яким буде надруковано та розіслано 900 тисяч повісток до кінця поточного року. На це з державного бюджету виділено 71 мільйон 820 тисяч гривень. Мінекономіки має на меті випускати 300 тисяч повісток щомісяця. Міністерство фінансів отримало доручення виділити на ці витрати кошти з резервного фонду державного бюджету.

📌 5 жовтня стало відомо, що Міністерство оборони підготувало ще 70 тисяч повісток, які будуть надіслані через «Укрпошту». Перші 6 тисяч було передано для розсилки вже в середині вересня.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Кабінет Міністрів України затвердив зміни до «Порядку проведення призову громадян на військову службу в умовах мобілізації на особливий період». Основною зміною стало скорочення терміну явки до територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) за повісткою. Ця інформація міститься в урядовій постанові від п’ятниці, 1 жовтня, під номером №1134.