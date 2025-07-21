Понеділок, 21 Липня, 2025
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Трамп збирається путіну «добряче надерти гузно» – Грем

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп збирається путіну «добряче надерти гузно» - Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що російському диктатору володимиру путіну не варто випробовувати терпіння Дональда Трампа. А країни, які купують російську нафту — можуть зіткнутися з жорсткими економічними санкціями. Про це Ґрем сказав в ефірі Fox News.

📢 «путін, твоя черга наближається! Дональд Трамп – це Скотті Шеффлер американської політики і зовнішньої дипломатії, і він збирається добряче надерти тобі гузно», — заявив сенатор.

За його словами, Трамп «втомився від гри», яку веде кремль, і «якби він був на місці путіна, то якомога скоріше сів за стіл переговорів».

🌍 Погрози тарифами Китаю, Індії та Бразилії

Ґрем також різко висловився щодо країн, які закуповують дешеву російську нафту — Китаю, Індії та Бразилії.

📢 «Ось що я сказав би Китаю, Індії та Бразилії: якщо ви продовжите купувати дешеву російську нафту… ми обкладемо вас крутими тарифами і розчавимо вашу економіку», — заявив він.

Сенатор натякнув, що торговельно-економічні важелі можуть стати ключовим інструментом тиску адміністрації Трампа на ті держави, які сприяють фінансовому виживанню рф в умовах санкцій.

У кремлі раніше заявили, що нічого не знають про можливу зустріч володимира путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Натомість на Заході все частіше говорять про можливі кардинальні зміни в зовнішній політиці США.

👉 Також нагадаємо, що ультиматум Трампа щодо досягнення миру в Україні вже впливає на хід подій у Конгресі США. Зокрема, він може уповільнити розгляд санкційного законопроєкту, ініційованого сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блументалем.

📌 Довідка:

Скотті Шеффлер — зірка світового та американського гольфу, дворазовий чемпіон турніру Masters (2022, 2024), переможець PGA Championship (2025), олімпійський чемпіон Ігор-2024 у Парижі. Очолював світовий рейтинг понад 80 тижнів.

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