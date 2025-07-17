Грем, Блументаль та Крамер наполягають на санкційній карі рф

Оголошений Дональдом Трампом ультиматум росії щодо досягнення миру в Україні вже впливає на хід подій у Конгресі США. Зокрема, він може уповільнити розгляд санкційного законопроєкту, ініційованого сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блументалем. Про це заявив Грем у середу, 16 липня, в коментарі виданню Semafor.

📢 «Аргументом на користь законопроєкту є те, що він отримає переважну кількість двопартійних голосів. Він матиме гнучкість у політичному плані. І юридично буде сильнішим», — зазначив сенатор.

Грем додав, що найближчими днями буде ухвалено рішення про те, чи варто виносити документ на голосування в Сенат до серпневої перерви. Також він висловив намір особисто обговорити ситуацію із самим Трампом.

Співавтор законопроєкту, сенатор-республіканець Кевін Крамер, підтримав ідею якнайшвидшого просування документа. А демократ Річард Блументаль, один із головних авторів ініціативи, вважає, що заява Трампа, попри все, є ознакою консолідації між президентом і законодавцями.

📢 «Президент продемонстрував потужний знак єдності з Конгресом», — заявив Блументаль.

📜 Ініціатива Грема та Блументаля, яка отримала 82 голоси підтримки в Сенаті ще кілька місяців тому, передбачає введення «драконівських» санкцій проти росії та її партнерів. Якщо її ухвалять, це суттєво обмежить зовнішню торгівлю рф. Автори документа називають його «економічною ізоляцією».

👉 Нагадаємо, 14 липня Трамп знову різко розкритикував росію, висловивши «глибоке розчарування» її діями у війні проти України. Він пообіцяв запровадити «дуже суворі тарифи», якщо протягом 50 днів не буде укладено мирну угоду.

⚠️ Відразу після цієї заяви Ліндсі Грем застеріг російського диктатора володимира путіна від повторення «іранських помилок».