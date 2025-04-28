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Трамп заявив, що Зеленський готовий піти на угоду щодо Криму

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив, що Зеленський готовий піти на угоду щодо Криму

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, український шостий президент Володимир Зеленський готовий укласти мирну угоду з росією, яка передбачатиме відмову від тимчасово окупованого Криму. Про це у неділю, 27 квітня, повідомляє видання The Telegraph.

Під час розмови з журналістами Трампа запитали, чи вважає він, що Зеленський погодиться «віддати територію», захоплену росією у 2014 році. На це американський президент відповів: «О, я думаю, що так».

Крім того, Трамп згадав про свою «дуже хорошу» зустріч із Володимиром Зеленським під час церемонії похорону Папи Римського Франциска. Він зазначив, що український президент став «спокійнішим» і демонструє зацікавленість у припиненні війни.

📢 «Я бачу, що він став спокійнішим. Я думаю, що він розуміє картину. І я думаю, що він хоче укласти угоду», — додав Трамп.

Американський президент також зауважив, що суперечка, яка виникла між ними під час перебування Трампа у Білому домі, була лише “невеликою перешкодою”, а їхні відносини загалом залишалися добрими та ніколи не були поганими.

☝️ Нагадаємо, раніше Трамп висловлював думку, що Україні буде «дуже важко» повернути Крим, і що існує певний крайній термін для досягнення миру між Україною та росією.

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