Трамп заявив, що Зеленський готовий піти на угоду щодо Криму

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, український шостий президент Володимир Зеленський готовий укласти мирну угоду з росією, яка передбачатиме відмову від тимчасово окупованого Криму. Про це у неділю, 27 квітня, повідомляє видання The Telegraph.

Під час розмови з журналістами Трампа запитали, чи вважає він, що Зеленський погодиться «віддати територію», захоплену росією у 2014 році. На це американський президент відповів: «О, я думаю, що так».

Крім того, Трамп згадав про свою «дуже хорошу» зустріч із Володимиром Зеленським під час церемонії похорону Папи Римського Франциска. Він зазначив, що український президент став «спокійнішим» і демонструє зацікавленість у припиненні війни.

📢 «Я бачу, що він став спокійнішим. Я думаю, що він розуміє картину. І я думаю, що він хоче укласти угоду», — додав Трамп.

Американський президент також зауважив, що суперечка, яка виникла між ними під час перебування Трампа у Білому домі, була лише “невеликою перешкодою”, а їхні відносини загалом залишалися добрими та ніколи не були поганими.

☝️ Нагадаємо, раніше Трамп висловлював думку, що Україні буде «дуже важко» повернути Крим, і що існує певний крайній термін для досягнення миру між Україною та росією.