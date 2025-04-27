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Трамп був рішуче налаштований зустрітися із Зеленським у Ватикані

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп був рішуче налаштований зустрітися із Зеленським у Ватикані

Президент США Дональд Трамп мав намір провести особисту зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським під час церемонії поховання Папи Римського. Про це повідомив його радник з національної безпеки Майк Волтц, передає The Telegraph у неділю, 27 квітня.

За словами Волтца, Трамп був рішуче налаштований зустрітися із Зеленським у Ватикані для обговорення шляхів мирного врегулювання, розв’язаною росіянами, війни в Україні.

📢 «Єдине, чого він справді хотів, – це поговорити із Зеленським особисто. Обговорити, як ми припинимо найбільшу сухопутну війну в Європі», – зазначив Волтц, коментуючи перемовини у соборі Святого Петра.

Радник також додав, що Дональд Трамп серйозно налаштований використати дипломатичні можливості для завершення війни.

Останнім часом Трамп змінив тон у висловлюваннях щодо президента росії володимира путіна. Зокрема, він розкритикував російського диктатора за продовження атак і припустив, що путін міг вводити США в оману стосовно своїх справжніх намірів укласти мирну угоду.

☝️ Нагадаємо, у Римі відбулася зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Після перемовин шостий президент України підкреслив, що ця зустріч має потенціал стати історичною. Водночас у Білому домі переговори назвали «дуже продуктивними».

💢 Через кілька годин після розмови з Зеленським Дональд Трамп зробив різку заяву на адресу володимира путіна.

📌 Також раніше стало відомо, що Ватикан пішов на виняток зі звичних дипломатичних правил та протоколів. Було надано шостому президенту України Володимиру Зеленському місце в першому ряду під час церемонії прощання з Папою Франциском, що відбулася 26 квітня.

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