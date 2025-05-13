Трамп ускладнив зусилля санкцій через вимогу до України – ЗМІ

Трамп ускладнив, а можливо й поставив під загрозу європейські зусилля щодо запровадження нових санкцій проти кремля. В той момент, коли закликав Україну «негайно почати переговори» з росією. Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на джерела серед дипломатів ЄС.

У матеріалі зазначається, що така публічна заява Дональда Трампа може не лише ускладнити, а й фактично заблокувати європейські зусилля щодо впровадження нових обмежень проти російської агресії.

📢 «путін зробив цю пропозицію, щоб не відштовхнути президента США і уникнути зростаючого європейського тиску на Трампа з метою запровадження більш крутих санкцій. Західні дипломати не мають підстав вважати, що Трамп діяв у змові з російським лідером», – ідеться в повідомленні.

Європейські джерела повідомляють, що шостий президент України Володимир Зеленський був змушений погодитися на проведення переговорів у Стамбулі. Політики прагнуть уникнути чергового дипломатичного конфлікту з Білим домом.

Крім того, видання наголошує, що Трамп ускладнив зусилля санкцій, тим самим спровокувавши поїздку лідерів кількох провідних країн Європи до Києва. Зокрема, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вирушили до української столиці. Зусилля лідерів ЄС були направлені й на те, щоб переконати Трампа в необхідності визнати, що кремль лише виграє час. Й переконати в тому, що відповіддю мають стати жорсткі економічні обмеження.

Як зазначається, подальше посилення санкцій могло б стати символічним підтвердженням того, що адміністрація Білого дому визнає: путін не має наміру припиняти війну.

📢 «Посилення економічних обмежень символізували б визнання Білим домом, що путін чинить опір припиненню війни», – підсумовує The Guardian.

☝️ Нагадаємо, раніше Дональд Трамп очолив рейтинг світових лідерів з негативною репутацією, випередивши володимира путіна та Сі Цзіньпіна.

📌 Також стало відомо, що підтримка України стане темою саміту міністрів оборони Європи. Він має відбутись у Римі 16 травня, в п’ятницю.