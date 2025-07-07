Трамп попередив союзників БРІКС про нові економічні обмеження

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 7 липня, оголосив про запровадження додаткових 10% митних тарифів на продукцію з країн, які, на його думку, приєднуються до політики БРІКС, що суперечить інтересам Вашингтона. Про це повідомляє BBC.

📢 «Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковими 10% тарифами. Винятків з цієї політики не буде», — наголосив Трамп, відповідаючи на нещодавні заяви учасників альянсу.

Виступ президента США прозвучав після критики з боку членів БРІКС, які на саміті розкритикували американську тарифну політику. Також вони закликали до реформи Міжнародного валютного фонду та перегляду механізмів оцінки світових валют.

Видання нагадує, що Трамп давно виступає з критикою БРІКС. Він вважає цей альянс спробою підірвати домінування США та Західної Європи на міжнародній арені. За словами американського лідера, БРІКС активно просуває антизахідні економічні ініціативи, що, на його думку, загрожують стабільності світового ринку.

Нагадаємо, торік список членів БРІКС розширився. До Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки приєдналися Єгипет, Ефіопія, Індонезія, Іран, Саудівська Аравія та ОАЕ. Нові члени були запрошені на фоні закликів до створення альтернативної фінансової архітектури, незалежної від долара США.

📃 Під час саміту в Бразилії учасники БРІКС оприлюднили декларацію, у якій засудили односторонні санкції та їх вторинні форми, підкресливши, що такі заходи мають негативні наслідки для прав людини. Водночас у тексті документа є згадка про засудження ударів по логістичній інфраструктурі росії. Але, відсутня будь-яка оцінка ударів по цивільних об’єктах в Україні.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що країна має позбутися небезпечних осіб, навіть якщо вони є громадянами США і народилися на її території.