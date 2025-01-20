Вівторок, 21 Січня, 2025
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Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом США

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом США

Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки, склавши присягу на урочистій церемонії у Вашингтоні. Як повідомляє “Голос Америки”, подія відбулася у понеділок, 20 січня.

Він став другим президентом в історії США, який повторно виграє президентство не підряд, та заступає на черговий терміни.

Церемонія інавгурації пройшла на Капітолійському пагорбі у столиці США – Вашингтоні.

Перед початком церемонії «другий після Трампа» Джей Ді Венс, який обійматиме посаду віцепрезидента, також виголосив слова присяги.

📢 «Сьогодні Дональд Трамп офіційно став новим президентом США. Церемонія інавгурації відбувалась не просто неба, а в приміщенні будівлі Конгресу США», – йшлося у повідомленні.

Відомо також, що перед початком урочистостей Дональд Трамп і Джо Байден провели зустріч у Білому домі.

☝️ Раніше було повідомлено, що обраний 47-м президентом США Дональд Трамп офіційно запустив свою власну криптовалюту, яка за кілька годин після появи на ринку досягла вражаючої капіталізації у декілька мільярдів доларів.

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