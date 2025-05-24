Трамп реформує науку та ядерну енергетику: нові укази

У п’ятницю, 23 травня, сайт Білого дому повідомив про підписання президентом США Дональдом Трампом двох важливих указів, спрямованих на реформу ядерної енергетики та посилення принципів наукової доброчесності.

Один із підписаних документів присвячений «відродженню ядерної енергетики» в США. Указ передбачає випробування новітніх реакторних технологій на базі національних лабораторій Міністерства енергетики, спрощення процесу ліцензування через Комісію з ядерного регулювання, а також відкриття можливості будівництва атомних об’єктів на федеральних територіях.

📢 «Ми відновлюємо потужну ядерну промислову базу, будуємо безпечний і суверенний ланцюг постачання пального та ведемо світ до майбутнього, що працюватиме на американській ядерній енергії», — заявив Майкл Кратсіос, директор Управління науки і технологій Білого дому.

Другий президентський указ спрямований на запровадження в науковій сфері так званого «золотого стандарту науки». Документ закріплює основоположні принципи відкритості до перевірки результатів, прозорості, відсутності конфліктів інтересів і готовності до критики.

📢 «Цим указом ми відновлюємо суспільну довіру до науки», — зазначається в офіційному повідомленні Білого дому.

У межах реалізації нового стандарту всі федеральні наукові агентства мають адаптувати свою діяльність до визначених принципів. Окрім того, адміністрація Трампа закликала академічні кола та дослідницькі центри країни «повернутися до основ». Також вони мають суворо дотримуватись високих норм наукової етики.

На тлі реформ спостерігається й зниження темпів державного фінансування науки. За офіційними даними, Національний науковий фонд США (NSF), який підтримує фундаментальні дослідження у вишах, наразі надає нові гранти найповільніше з 1990 року. У 2025 році обсяг фінансування нових проєктів зменшився більш ніж на $1 млрд у порівнянні із середнім показником останнього десятиліття.

☝️ Крім цього, раніше американська влада оголосила про скорочення фінансування деяких програм ООН з прав людини. Включно з тими, що діяли в Україні. Такі кроки є частиною ширшої стратегії перегляду витрат на зовнішню допомогу.