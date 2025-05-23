За Трампа фінансування науки в США мінімальне з 1990 року

У 2025 році Національний науковий фонд США (NSF) скоротив фінансування нових дослідницьких проєктів до рекордно низького рівня. Як повідомляє The New York Times у п’ятницю, 23 травня, нові гранти видаються найповільнішими темпами щонайменше з 1990 року. Порівняно із середнім показником за останнє десятиліття, цьогорічне фінансування зменшилося більш ніж на 1 мільярд доларів.

📊 Якщо у 2015–2024 роках на науку США щороку виділяли приблизно $2 млрд, то у 2025-му ця сума впала до 989 мільйонів доларів. Такий обвал означає суттєву втрату підтримки для тисяч досліджень у найрізноманітніших галузях — від фізики й біології до інженерії, комп’ютерних наук, кліматології та STEM-освіти.

🚫 Понад 1600 чинних грантів на суму близько $1,5 млрд були зупинені, попри те, що частину з них уже частково профінансували. Удар відчули не лише великі проєкти, а й молоді вчені, аспіранти та університетські викладачі-початківці. За словами джерел, фінансування освітніх STEM-програм скоротилося на 80%, а кількість стипендій для аспірантів — удвічі.

Основний фокус скорочень припав на напрями, що не збігаються з політичними пріоритетами адміністрації. Зокрема, кліматичні дослідження, ініціативи у сфері чистої енергії, соціальні науки та програми з різноманіття й інклюзії (D.E.I.). Одночасно із цим фінансування напряму штучного інтелекту збільшилось.

📉 Попри публічні заяви NSF про підтримку всіх наукових галузей, фінансування фізики, хімії та математики знизилося на понад 70%. Також фінансування інженерних дисциплін зменшилось на 57%, а біології — майже вдвічі. Суд тимчасово призупинив закриття підрозділу, який опікувався залученням недопредставлених груп у науці.

⚖️ У Конгресі ситуація викликала жорстку полеміку. Демократи вважають ці скорочення незаконними та політично мотивованими, тоді як сенатор-республіканець Тед Круз назвав їх “необхідними”, звинувачуючи фонд в “одержимості політикою ідентичності”.

Нагадаємо

🌍 Раніше США також повідомили про припинення фінансування низки проєктів Управління ООН з прав людини, включно з українськими ініціативами. Це частина масштабної ревізії витрат на міжнародну допомогу.

☝️ Також раніше стало відомо, що Федеральний окружний суддя у штаті Каліфорнія заборонив адміністрації президента США Дональда Трампа автоматично анулювати легальний статус іноземних студентів без попереднього індивідуального розгляду кожної справи.