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Трамп прокоментував передачу Patriot Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп прокоментував передачу Patriot Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості надання Україні зенітно-ракетних комплексів «Patriot». Про це він повідомив під час пресконференції у п’ятницю, 27 червня, відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірної передачі цих систем Києву.

На пряме запитання щодо перспектив передачі «Patriot» Україні Трамп сказав лише одне слово: «Можливо».

Заява пролунала на тлі триваючого запиту з боку Києва щодо посилення протиповітряної оборони. Під час саміту НАТО, який відбувся цього тижня, президент США вже коментував можливість надання Україні систем «Patriot». Тоді, відповідаючи на питання української журналістки, Трамп зазначив:

📢 «Подивимося, чи зможемо надати їх. Їх дуже важко отримати. Вони нам теж потрібні. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні. На 100% ефективні. Важко повірити, наскільки ефективні. І вони хочуть це більше за все».

📌 У п’ятницю журналісти також звернулися до прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт із тим самим питанням. Однак вона утрималася від конкретних коментарів і зазначила, що це питання має прокоментувати безпосередньо сам президент.

☝️ Нагадаємо, що напередодні, 25 червня, відбулася особиста зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Як повідомляли медіа, розмова між двома президентами тривала близько 45 хвилин. Формату спільної пресконференції за підсумками зустрічі не було.

Володимир Зеленський пізніше розповів, що обговорив із Трампом питання безпеки українців і, зокрема, посилення протиповітряного захисту країни.

📢 «Ми говорили про захист наших людей, передусім — про закупівлю американських систем ППО для прикриття міст, людей, церков та інфраструктури», — зазначив глава держави.

Питання щодо передачі «Patriot» Україні залишається відкритим, хоча навіть короткі заяви Трампа дають підстави сподіватися на позитивний розвиток подій.

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