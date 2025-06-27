П’ятниця, 27 Червня, 2025
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Білий дім не дав чіткої відповіді щодо Patriot

Денис Молотов
Денис Молотов
Білий дім не дав чіткої відповіді щодо Patriot

У Сполучених Штатах поки не уточнюють, чи передадуть Україні додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів «Patriot». Питання залишилося відкритим навіть після зустрічі президентів США та України, яка відбулася 25 червня.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу відмовилася розкривати деталі:

📢 «Я дозволю президенту самому прокоментувати це. Це була особиста розмова між ним і президентом Зеленським, але зустріч пройшла добре, і це була зустріч, спрямована на прогрес».

🔸 За її словами, Дональд Трамп неодноразово наголошував на бажанні «щоб війна в Україні закінчилася».

📢 «Що стосується конкретики — я залишу це за ним», — підсумувала Лівітт.

Нагадаємо, що зустріч між президентами України та США відбулася 25 червня. Вона тривала близько 45 хвилин. Після перемовин запланованого брифінгу для преси не відбулося.

Шостий президент України Володимир Зеленський за підсумками перемовин наголосив, що на порядку денному було питання захисту українських громадян.

📢 «Ми обговорили захист наших людей, передусім — закупівлю американських систем ППО для прикриття міст, людей, церков і інфраструктури», — заявив глава держави.

☝️ Раніше було повідомлено, що росія продовжує вбивати та калічити дітей на території України! Про це заявила представниця Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Дороті Ші під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН, присвячених захисту дітей у збройних конфліктах. Про це повідомляє Укрінформ у четвер, 26 червня.

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