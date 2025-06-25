Зеленський і Трамп зустрілися в Гаазі: говорили про війну

Шостий президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели двосторонню зустріч у рамках саміту НАТО, що відбувається в Гаазі. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров у коментарі журналістам 25 червня.

☝️ Як стало відомо з повідомлень «Європейської правди», переговори лідерів уже завершилися та тривали 45 хвилин. Це суттєво перевищило запланований протоколом час. Попри очікування, після зустрічі не відбулося жодного спілкування з пресою.

📢 «Варто зазначити, що зустріч американського та українського лідерів тривала значно довше, ніж було передбачено програмою», — повідомили журналісти видання.

Напередодні саміту Дональд Трамп підтвердив намір провести переговори з українським лідером. У спілкуванні з журналістами він позитивно відгукнувся про Зеленського, назвавши його «чудовим хлопцем». Також Трамп зазначив, що темою їхньої бесіди стане війна в Україні.

📌 В Офісі Президента України раніше уточнили, що під час розмови сторони зосередяться на можливих шляхах до завершення війни та досягненні сталого миру.

🔴 Водночас американський лідер визнав, що йому потрібна допомога у взаємодії з російським диктатором путіним. «Ганьбою» Трамп назвав відсутність мирної угоди щодо війни, яка триває вже понад два роки.

☝️ Також нагадаємо, що країни-члени НАТО підтвердили свою готовність до посилення інвестицій в оборону та безпеку. Як зазначено в офіційній декларації саміту Альянсу в Гаазі, який відбувся 25 червня, союзники погодилися щороку витрачати 5% від валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборонні потреби.