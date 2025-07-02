Трамп готовий депортувати із США не тільки Маска

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна має позбутися небезпечних осіб, навіть якщо вони є громадянами США і народилися на її території. Таку заяву він зробив у прямому ефірі каналу Right Side Broadcasting у вівторок, 1 липня.

📢 «У нас у країні багато дуже небезпечних людей. Вони нападають, чинять насильство на вулицях, завдають великої шкоди іншим. І дехто з них — наші громадяни. Вони живуть тут давно або навіть народилися тут», — заявив Трамп.

Він підкреслив, що бездіяльність у цьому питанні становить серйозну загрозу. Трамп також припустив, що питання депортації таких осіб може стати одним із головних напрямів його наступних ініціатив.

📢 «Я вважаю, що нам потрібно очистити країну. Це може бути наступним важливим кроком. І не має значення, де вони народилися», — зазначив Трамп.

Він також акцентував, що небезпека з боку таких людей часто недооцінюється, а влада має діяти більш рішуче, щоб гарантувати громадську безпеку.

☝️ Його слова викликали резонанс, зважаючи на нещодавній інцидент, коли Трамп публічно пригрозив депортацією навіть американського мільярдера Ілона Маска. Причиною стало те, що засновник компанії SpaceX розкритикував новий податковий законопроєкт, назвавши його «абсолютно божевільним і деструктивним».

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа планує перенаправити до 250 мільйонів доларів, виділених на іноземну допомогу, на програми добровільного повернення мігрантів на батьківщину, зокрема й тих, хто прибув з України.

📌 Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп гостро відреагував на чергову публічну критику американського мільярдера та колишнього соратника Ілона Маска стосовно урядового законопроєкту про податки і витрати