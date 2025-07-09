Трамп погрожував путіну знищити москву

Президент США Дональд Трамп погрожував російському диктатору путіну «розбомбити москву до біса» на тлі, на той час, майбутнього вторгнення росії в Україну. Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на аудіозапис, зроблений під час закритої зустрічі донорів у 2024 році.

📢 «Я так сказав путіну: ‘Якщо ти ввійдеш до України, я розбомблю москву до біса. У мене не буде вибору’. А він відповів: ‘Не вірю тобі’. А я тоді йому: ‘Повір, що так і буде’. Він знову: ‘Не вірю’. Але правда у тому, що він повірив мені десь на 10%», – заявив Трамп, згідно з аудіозаписом.

У повідомленні не уточнюється, коли саме відбулася розмова між Трампом і російським диктатором володимиром путіним, однак запис зафіксовано у 2024 році на заході зі збору коштів для передвиборчої компанії нинішнього президента США.

☝️ Крім того, за словами Трампа, він зробив аналогічну заяву лідеру Китаю Сі Цзіньпіну щодо можливого вторгнення на Тайвань.

📢 «Я сказав Сі: якщо ти атакуєш Тайвань, ми розбомбимо Пекін. Він подумав, що я збожеволів. Але у нас ніколи не було проблем», – додав Трамп.

У своїх заявах президент США підкреслює, що саме жорстка риторика, на його думку, стримувала, тоді ще потенційні, агресивні дії москви й Пекіна.

👉 Нагадаємо, 8 липня Дональд Трамп пригрозив путіну «невеличким сюрпризом» і заявив, що той «верзе чимало нісенітниць».