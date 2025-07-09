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Трамп погрожував путіну знищити москву

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп погрожував путіну знищити москву

Президент США Дональд Трамп погрожував російському диктатору путіну «розбомбити москву до біса» на тлі, на той час, майбутнього вторгнення росії в Україну. Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на аудіозапис, зроблений під час закритої зустрічі донорів у 2024 році.

📢 «Я так сказав путіну: ‘Якщо ти ввійдеш до України, я розбомблю москву до біса. У мене не буде вибору’. А він відповів: ‘Не вірю тобі’. А я тоді йому: ‘Повір, що так і буде’. Він знову: ‘Не вірю’. Але правда у тому, що він повірив мені десь на 10%», – заявив Трамп, згідно з аудіозаписом.

У повідомленні не уточнюється, коли саме відбулася розмова між Трампом і російським диктатором володимиром путіним, однак запис зафіксовано у 2024 році на заході зі збору коштів для передвиборчої компанії нинішнього президента США.

☝️ Крім того, за словами Трампа, він зробив аналогічну заяву лідеру Китаю Сі Цзіньпіну щодо можливого вторгнення на Тайвань.

📢 «Я сказав Сі: якщо ти атакуєш Тайвань, ми розбомбимо Пекін. Він подумав, що я збожеволів. Але у нас ніколи не було проблем», – додав Трамп.

У своїх заявах президент США підкреслює, що саме жорстка риторика, на його думку, стримувала, тоді ще потенційні, агресивні дії москви й Пекіна.

👉 Нагадаємо, 8 липня Дональд Трамп пригрозив путіну «невеличким сюрпризом» і заявив, що той «верзе чимало нісенітниць».

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