Індія активно відмовляється від нафти з рф: санкції в дії

Нові санкції, які США запровадили проти росії, суттєво вплинуть на постачання російської нафти, через що Indian Oil Corporation почала шукати альтернативні джерела. Про це заявив голова ради директорів найбільшої державної нафтопереробної компанії Індії Арвіндер Сінгх Сахні, повідомляє Bloomberg.

За оцінками, санкційні обмеження здатні зменшити щоденні постачання російської нафти до Індії та Китаю на обсяги, що можуть сягати 2 мільйонів барелів. Щоб компенсувати потенційний дефіцит, Індія звертатиметься до інших постачальників, серед яких країни ОПЕК, Сполучені Штати, Гаяна та Бразилія, зазначив Сахні.

Державна компанія Indian Oil також розглядає можливість залучення інших джерел, щоб мінімізувати залежність від російських постачань, додав він.

До початку війни в Україні росія забезпечувала лише близько 2% загального імпорту нафти до Індії. Однак до середини 2024 року її частка стрімко зросла до майже 45%, свідчать дані аналітичної компанії Kpler. Такий стрибок був зумовлений значним дисконтом, який росія була змушена надавати через міжнародні санкції, ембарго з боку Європи та встановлення західними країнами цінової стелі на російську нафту.

Раніше стало відомо, що Індія почала активніше імпортувати нафту з країн Близького Сходу. Це обумовлено необхідністю компенсувати скорочення обсягів постачань із росії, спричинене санкціями та квотами, які наклали країни OPEC+.

Крім того, індійські державні нафтопереробні підприємства ведуть спільні переговори з росією, щоб укласти довгострокову угоду про закупівлю нафти.

☝️ Нагадаємо, що США запровадили черговий пакет масштабних санкцій, спрямованих на нафтовий сектор росії. Як повідомило американське Міністерство фінансів у п’ятницю, 10 січня, нові обмеження охоплюють понад 400 фізичних осіб та компаній. Всі вони мають стосунок до енергетичного сектору рф та сприяють фінансуванню військових операцій кремля.