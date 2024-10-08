Трамп передав таємно путіну тести на коронавірус – ЗМІ

За часів свого президентства у 2020 році, коли пандемія коронавірусу лише почала поширюватись по всьому світу, Дональд Трамп, на тлі необхідності масового виробництва тестів для виявлення хвороби, надіслав дефіцитні тести російському диктатору володимиру путіну для його особистого використання. Про це йдеться у книжці Боба Вудворда «War», на яку посилається The Washington Post.

📢 «путін, нажаханий вірусом, прийняв посилку, але подбав про те, щоб запобігти політичним наслідкам – не для себе, а для американського колеги. Він попередив Трампа, щоб той не розголошував про відправку дефіцитного медичного обладнання», – зазначає видання.

📢 «Я не хочу, щоб ти комусь про це говорив. Люди розгніваються на тебе, а не на мене», – нібито сказав російський диктатор путін Трампу.

Книга також описує, що особисті стосунки між обома політиками збереглися навіть через чотири роки після цих подій. Автор зазначає, що на початку 2024 року Трамп, який має намір знову балотуватися на пост президента, попросив свого помічника вийти з кабінету. Там він проводив приватну телефонну розмову з російським диктатором путіним.

Про що саме вони говорили, у книзі не вказано, проте джерела у команді Трампа висловлюють сумніви щодо цієї інформації. Водночас один з неназваних помічників зазначив, що Трамп розмовляв з путіним щонайменше сім разів. Це сталось після того, як Трамп вже залишив Білий дім у 2021 році.

Речник кампанії Трампа Стівен Ченг відкинув ці історії, назвавши їх «вигадками», а саму книгу «сміттям».

Також, на економічному форумі у Владивостоці путін зазначив, що за часів свого президентства Трамп наклав на росію надто багато санкцій. Відтепер, нібито, він тепер симпатизує Гарріс.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що особа схожа на російського диктатора путіна прибула з офіційним візитом до Монголії. Ця країна є членом Міжнародного кримінального суду (МКС), що видав ордер на арешт російського міжнародно розшукуваного злочинця володимира путіна.