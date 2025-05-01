Радника Трампа з нацбезпеки Майка Волца усунуть з посади

За інформацією ЗМІ у четвер, 1 травня, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц (також згадується як Волтц) та його заступник Алекс Вонг будуть усунуті з посад. Про це повідомив телеканал CBS News, посилаючись на поінформовані джерела у Білому домі.

Першим інформацію про їхнє звільнення оприлюднив журналіст Марк Гальперін. Водночас прореспубліканський телеканал Fox News вже підтвердив, що обидва чиновники фактично звільнені.

☝️ Причиною кадрових змін став інцидент у березні, коли Волц помилково додав до групового чату Signal журналіста The Atlantic Джеффрі Ґолдберґа. У цьому чаті високопосадовці обговорювали військову операцію проти хуситів у Ємені. Журналіст став свідком обговорення важливої державної інформації американських чиновників.

Після інциденту Ґолдберґ, не порушуючи правил етики, спочатку не публікував деталей, проте після публічних заяв Піта Гегсета (міністра оборони), Тулсі Габбард (директора розвідки) та Джона Реткліффа (директора ЦРУ), що секретна інформація не розголошувалась, журналіст оприлюднив повну версію — зокрема час ударів та перелік озброєння.

Волц визнав достовірність витоку та взяв провину на себе. Президент Трамп тоді публічно підтримав його, заявивши, що Волц — «непогана людина, що засвоїла урок».

Утім, згодом американські ЗМІ повідомили, що він розчарувався у раднику. Зокрема й через негативні наслідки витоку для майбутньої виборчої кампанії Трампа та можливість Волца балотуватися до Конгресу.

Ще 29 березня видання Politico, посилаючись на два джерела, зазначало, що Волца таки буде звільнено.

📢 «Вони триматимуться за нього ще трохи, але за кілька тижнів він піде», – зазначило видання.