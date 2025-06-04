Трамп обговорив із путіним удари СБУ по авіабазах рф – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп зазначив, що провів тривалу телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Під час цього дзвінка обговорювалися атаки українських Сил безпеки на стратегічну авіацію рф. Про це американський лідер повідомив у власній соцмережі Truth Social у середу, 4 червня.

📢 «Я щойно закінчив телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним. Розмова тривала приблизно годину і 15 хвилин. Ми обговорили напад України на російські літаки, а також різні інші напади, які чинять обома сторонами», – йдеться у заяві Трампа.

За його словами, контакт із кремлем був «гарним», однак він не очікує, що розмова матиме негайний вплив на ситуацію на фронті або призведе до припинення бойових дій.

📢 «путін дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавній удар по аеродромах», – зазначив Трамп.

Тим часом посольство США в Україні поширило попередження про потенційне загострення ситуації, пов’язане з подальшими ударами по військових об’єктах рф та ймовірною відповіддю москви. Дипломатичне представництво Сполучених Штатів вказує на те, що протягом останніх тижнів росія посилила інтенсивність ракетних і безпілотних атак проти України. Наразі існує постійний ризик значних повітряних атак.

З часом з’явилась інформація в ЗМІ, що Дональд Трамп видалив цей пост про розмову з російським диктатором путіним та повідомив, що «Більше не буде це коментувати».

💢 Як відомо, напередодні Служба безпеки України оприлюднила відеозаписи ударів FPV-дронів по російських аеродромах стратегічної авіації в Олєньї, Іваново, Дягілєво та Бєлій. У результаті було уражено низку повітряних суден, зокрема Ту-95, Ту-160, А-50 та Іл-78. За даними української сторони, частину літаків знищено безповоротно.