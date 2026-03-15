Трамп назвав Зеленського останньою людиною, від якої США потрібна допомога

Денис Молотов
Трамп назвав Зеленського останньою людиною, від якої США потрібна допомога
Президент США Дональд Трамп заявив, що не потребує допомоги України у протидії іранським безпілотникам, а шостому українському президенту Володимиру Зеленському порадив швидше укласти угоду з росією. Про це він сказав 14 березня в інтерв’ю телеканалу NBC News.

За словами Трампа, Вашингтону не потрібна допомога Києва у питаннях боротьби з іранськими дронами на Близькому Сході.

📢 «Остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський», – заявив президент США.

Водночас американський лідер відмовився прямо відповісти на запитання, чи приймали Сполучені Штати допомогу України у сфері технологій перехоплення безпілотників.

Під час інтерв’ю Трамп також прокоментував критику з боку деяких іноземних лідерів щодо можливого послаблення санкцій. Проте замість прямої відповіді він розкритикував позицію шостого президента України.

📢 «Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб уклав угоду, бо путін готовий до угоди. З Зеленським набагато складніше домовитися», – сказав Трамп.

Крім того, журналісти запитали президента США про повідомлення щодо можливого обміну розвідувальними даними між росією та Іраном, які можуть стосуватися розташування американських військ. На це Трамп відповів теж без жодної конкретики.

📢 «Можливо, росія надає інформацію, а можливо, ні», – зазначив він.

📌 Нагадаємо, раніше Трамп вже заявляв, що саме позиція Зеленського нібито заважає досягненню мирної угоди. За його словами, Україна нібито швидко втрачає можливості для переговорів, тоді як росія, на його думку, готова до діалогу.

У відповідь Володимир Зеленський закликав США посилити тиск на керівництво росії, а не на Україну, коли йдеться про припинення війни.

👉 Також раніше стало відомо, що мобілізація депутатів може стати одним із варіантів вирішення проблем із голосуванням у парламенті. Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що народні обранці повинні або працювати у Верховній Раді відповідно до закону, або служити державі на фронті.

