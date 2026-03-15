Зеленський заявив про можливість мобілізації народних депутатів

Зеленський заявив про можливість мобілізації народних депутатів
Ілюстративне фото з відкритих джерел: шостий президент України Володимир Зеленський.

Мобілізація депутатів може стати одним із варіантів вирішення проблем із голосуванням у парламенті. Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що народні обранці повинні або працювати у Верховній Раді відповідно до закону, або служити державі на фронті. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.

📢 «Народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті. Це мій підхід», – зазначив президент.

За словами Зеленського, іншим можливим варіантом вирішення проблеми із голосуваннями у Верховній Раді можуть бути зміни до законодавства та проведення виборів. Втім, він наголосив, що під час війни проведення виборів є неможливим.

Шостий президент України також звернув увагу на позицію окремих опозиційних фракцій, які, за його словами, часто не підтримують важливі законопроєкти.

Йдеться, зокрема, про документи, що стосуються фінансової підтримки від Міжнародного валютного фонду (МВФ), розблокування близько 90 млрд євро допомоги від Європейського Союзу. А також законодавства, необхідного для просування євроінтеграції України.

☝️ Зеленський повідомив, що найближчим часом планує провести зустріч із головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Під час цієї розмови сторони мають обговорити можливі шляхи подолання політичної кризи у парламенті.

📌 Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може опинитися на межі парламентської кризи. За наявною інформацією, керівництву фракції «Слуга народу» дедалі складніше збирати необхідну кількість голосів для ухвалення законопроєктів.

Зокрема, йдеться про документи, потрібні для формування державного бюджету та виконання міжнародних зобов’язань України.

👉 Також нагадаємо, що ядро фракції «Слуга народу» у Верховній Раді значно скоротилося, а близько 40 народних депутатів можуть подати заяви про складання мандатів.

