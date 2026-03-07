ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Трамп назвав два сценарії завершення війни з Іраном

Денис Молотов
Дональд Трамп, 47-й президент США / фото з відкритих джерел.

Президент США Дональд Трамп заявив, що бачить два можливі сценарії завершення конфлікту з Іраном. Про це він сказав, коментуючи свою вимогу щодо безумовної капітуляції Ірану в інтерв’ю виданню Axios у п’ятницю, 6 березня.

За словами американського лідера, перший варіант передбачає офіційне визнання поразки Тегераном, а другий – фактичне знищення військового потенціалу іранського режиму.

📢 «Безумовна капітуляція може полягати в тому, що іранці оголосять про це. Але це також може статися, коли вони більше не зможуть воювати, бо їм не буде ким або чим воювати», – пояснив Трамп.

Президент США підкреслив, що Вашингтон не планує укладати жодних проміжних угод із Тегераном.

За його словами, єдиним прийнятним варіантом залишається повна здача позицій нинішньою владою Ірану. Після цього, як зазначив Трамп, Сполучені Штати разом із союзниками готові допомогти країні відновитися під керівництвом «прийнятних лідерів».

Раніше Трамп у власній соціальній мережі Truth Social написав, що США погодяться лише на безумовну капітуляцію Ірану, і будь-які інші домовленості не розглядаються.

Крім того, президент США позитивно оцінив перебіг військової операції проти Ірану. За його словами, прогрес перевищує очікування.

📢 «За десятибальною шкалою це 15», – заявив Трамп, коментуючи результати операції.

