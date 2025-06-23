Понеділок, 23 Червня, 2025
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Трамп натякнув на можливу зміну режиму в Ірані

Денис Молотов
Денис Молотов
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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відкрито натякнув на можливу зміну режиму в Ірані після авіаударів по стратегічних об’єктах ядерної програми цієї країни. Відповідну заяву він оприлюднив на своїй платформі Truth Social.

📢 «Політично некоректно використовувати термін ‘зміна режиму‘, але якщо нинішній іранський режим не в змозі ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ оригіналі MAKE IRAN GREAT AGAIN), то чому б його не змінити? МІГА (MIGA)!!!», — написав Трамп, використавши риторику зі свого передвиборчого гасла.

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☝️ Зміна режиму в Ірані — чутливе політичне питання, яке багато років публічно не артикулювалося у прямих заявах американських лідерів. Однак коментар Трампа з’явився невдовзі після ударів США по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану, серед яких укріплений комплекс у Фордо, відомий своєю захищеністю.

☝️ Нагадаємо, в ніч проти 22 червня американські ВПС за наказом президента завдали масованих ракетних ударів по іранській ядерній інфраструктурі. Зокрема, було атаковано об’єкти в Натанзі, Ісфахані та Фордо. За даними Пентагону, всі цілі були успішно вражені, а бомбардувальники благополучно повернулися на базу.

📺 Згодом Дональд Трамп записав відеозвернення, в якому оголосив про повне знищення ядерних об’єктів Ірану. Він підкреслив, що атака є сигналом для всіх ворогів США та закликав іранську владу «обрати шлях миру або зіткнутися з новими, ще потужнішими ударами».

Водночас в Ірані офіційно відкинули звинувачення у розробці ядерної зброї та звинуватили США в порушенні міжнародного права. Представники іранської влади заявили, що будуть діяти «відповідно до загроз» і «не допустять втручання у внутрішні справи країни».

👉 Також після нічної атаки американських ВПС по іранських ядерних об’єктах, США посилили заходи безпеки на національному рівні. Як повідомляє CNN, правоохоронні органи федерального та місцевого рівнів перейшли в режим посиленої готовності.

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