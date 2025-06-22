США посилили заходи безпеки після ударів по Ірану

Після нічної атаки американських ВПС по іранських ядерних об’єктах, США посилили заходи безпеки на національному рівні. Як повідомляє CNN, правоохоронні органи федерального та місцевого рівнів перейшли в режим посиленої готовності. Відстежується реакція Тегерана та можливі ризики всередині країни.

За даними джерел, знайомих із процесом координації між службами, Міністерство внутрішньої безпеки, ФБР та інші агентства уважно аналізують розвіддані про потенційні загрози, пов’язані з ескалацією конфлікту на Близькому Сході.

📢 Очільниця МВС США Крісті Ноем у соціальних мережах заявила, що відомство працює над укріпленням безпеки держави в умовах зростання напруги після авіаударів по Ірану.

Правоохоронці у Вашингтоні та Нью-Йорку повідомили про обмін оперативною інформацією з федеральними структурами. У столиці США, попри відсутність прямих загроз, місцева влада підвищила рівень захисту стратегічно важливих об’єктів — таких як Білий дім, Пентагон і посольство Ізраїлю.

📌 У поліції Нью-Йорка додали, що в місті розгорнуто додаткові сили охорони поблизу релігійних, культурних і дипломатичних установ. Це — частина стандартних протоколів реагування у випадках зовнішньополітичної кризи.

Також у низці інших мегаполісів країни здійснюється посилене патрулювання, аби гарантувати безпеку мешканців, бізнесу й туристів. Зазначається, що такі дії — це запобіжний захід, спрямований на недопущення провокацій на тлі зростання напруження у регіоні.

☝️ Нагадаємо, кілька годин тому американські військові завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану, включно з укріпленим комплексом у Фордо. Президент США Дональд Трамп підтвердив у відеозверненні, що цілі були знищені, а американські літаки успішно повернулися на бази.